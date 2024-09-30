İsrail ordusunun Orta Doğu topraklarında başlattığı katliam sürüyor.

Filistin'in ardından Lübnan'ı hedef alan İsrail, düzenlediği hava saldırıları ile yüzlerce sivili öldürdü.

Saldırılarına bir yenisini daha ekleyen İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a birçok hava saldırısı düzenledi.

HAMAS'IN LÜBNAN LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Konuya ilişkin açıklama yapan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği saldırılarda Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'in öldürüldüğünü duyurdu.

Fetih Şerif Ebu El Emin'in ölümüne ilişkin açıklamalarını sürdüren Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, "Lübnan'daki Hamas komutanı ve hareketin yurt dışındaki liderlik üyelerinden Fetih Şerif Ebu El Emin'in şehit olmasının yasını tutuyoruz." dedi.

EŞİ VE ÇOCUKLARI DA ÖLDÜRÜLDÜ

Ölüm haberi açıklanan Fetih Şerif Ebu El Emin'in eşi Umayya İbrahim Abdel Hamid, oğlu Amin ve kızı Wafa, pazartesi sabahı gerçekleştirilen hava saldırısında hayatını kaybetmişti.