İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre; Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da suikasta uğradı.
HENİYYE HAYATINI KAYBETTİ
Heniyye, kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
Saldırıda Heniyye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.
İRAN CUMHURBAŞKANI'NIN YEMİN TÖRENİNE KATILMIŞTI
Heniyye, dün İran Meclisi'nde düzenlenen 9'uncu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı.
Heniyye son olarak bu törende görüntülendi.
İŞTE HAMAS LİDERİ HENİYYE'NİN SON GÖRÜNTÜLERİ
Kaynak: ENSONHABER