Son dakika İran haberleri: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıdığı ifade edilen helikopterin, bir kazaya karıştığı ve sert iniş yaptığı açıklandı. Helikopterde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da olduğu aktarıldı.

İRAN GENELKURMAY BAŞKANINDAN ORDUYA TALİMAT

İran devlet televizyonu, Bakıri'nin konuya ilişkin yazılı açıklamasını paylaştı.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin bulunması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.

Bakıri'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması İran devlet televizyonunda paylaşıldı. Bakiri, "Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin bulunması ve kurtarma çalışmaları için İran Ordusu ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun tüm imkan ve teçhizatları kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran silahlı kuvvetlerinin olayın başından itibaren çalışmalarda yer aldığı kaydedildi.

'HAVADAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI YAPILAMIYOR'

İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşırken “kaza" geçiren helikopterle ilgili arama kurtarma çalışmalarının olumsuz hava şartları nedeniyle havadan yapılamadığını bildirdi.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kulivend, "Bölgedeki olumsuz hava şartları (yoğun sis) nedeniyle arama kurtarma çalışmaları İHA'lar kullanılarak havadan yapılamıyor." dedi.

İranlı yetkili dağlık ve ulaşımı zor olan bölgede 40 arama timinin çalışmalarını karadan sürdürdüğünü aktardı.

İRAN'A OHAL İDDİASI

Öte yandan İran'dan gelen son dakika bilgilerine göre, İran Dini Lideri Hamaney'in, kaza nedeniyle ülke genelinde OHAL (Olağanüstü Hal) ilan ettiği iddia ediliyor.

İRANLI YETKİLİ: DURUM ENDİŞE VERİCİ

Reuters'a konuşan İranlı yetkili, "Helikopter kazasının ardından Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emirabdullahiyan'ın hayatı risk altında" açıklamasında bulundu.

Yetkili, hala umutlu olduklarını ancak kaza yerinden gelen bilgilerin çok endişe verici olduğunu aktardı.