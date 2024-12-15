Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Hakkarigücü sahasında Amed Sportif Faaliyetleri konuk etti. Hakkari'nin Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki Şehir Stadı'nda oynanan maçı, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum müdürleri ve yüzlerce taraftar izledi. Hakkarigücü, 27’nci dakikada Martha Tembo ve 67'nci dakikada Elizabeth Owusuaa'nın penaltıdan kaydettiği golle Amed Sportif Faaliyetleri 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Hakkarigücü gruptaki puanını 14'e yükseltirken, Amed Sportif Faaliyetleri ise 10 puanda kaldı.