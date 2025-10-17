Hakkâri’nin tarımsal üretim potansiyelini ortaya koyan bu başarı, Vali Ali Çelik’in destekleriyle hayata geçirilen güneş enerjili sulama sistemi sayesinde gerçekleşti. Köyde açılan sondaj kuyusundan çıkarılan su, güneş panelleriyle sağlanan enerjiyle bahçelere ulaştırılarak tarımsal üretimde önemli bir kolaylık sağlandı. Bu sistemle sulanan bereketli bahçelerden birinde yetişen dev bal kabağı, hem üreticileri hem de yöre halkını sevindirdi.

Vali Ali Çelik, örnek üretimden duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılı çiftçileri makamında ağırladı. Baba-kızı tebrik eden Vali Çelik, "Bu tür örnek başarılar Hakkâri’nin üretken insan gücünün en güzel göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Rekor büyüklükteki bal kabağı, daha sonra Hakkâri Hafızlık Kız Kur’an Kursu’na hediye edilerek, öğrenciler için tatlı olarak hazırlanmak üzere teslim edildi.