Engelli bireylerin ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştıracak proje kapsamında yapılan sosyal hizmet kampüsünde çalışmalar hızla sürerken Van Valisi Ozan Balcı da, inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Ozan Balcı, inşaatı devam eden bölgenin ilk sosyal hizmet kampüsünde incelemelerde bulundu. Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve onların sosyal yaşama daha fazla katılımlarını sağlamak için 67 bin 961 metrekare üzerine yapılan kampüste, Aktif Yaşam Merkezi, Bakım ve Rehabilitasyon idari binası ve konaklama binaları, Çocuk Evleri ve Spor Kompleksleri gibi ana donatılar yer alıyor.

Engelli vatandaşlar başta olmak üzere dezavantajlı grupların hayatlarını kolaylaştıracak olan Sosyal Hizmet Kampüsü bünyesindeki ayrıca konferans salonu, sahne, idari personel odaları, fizik tedavi odası, görüşme salonları, oyun salonları, resim ve müzik odaları, çalışma sınıfları, bilgisayar odası, kütüphane, öfke kontrol odası, psikolog odası, aile danışman odası, bireysel görüşme odası, çocuklar için etkinlik dinlenme odası ve uyku odası, bay-bayan WC ve revir bulunuyor.

İdari Binada ise bekleme holü, misafir kabul salonu, hemşire odası, aile görüşme odası, iş-uğraş atölyesi, bireysel eğitim odası, toplantı salonu, okuma salonu, çok amaçlı hobi odası, idari personel odaları, arşiv, revir, bay-bayan WC, mescit, malzeme deposu ve mutfak yer alıyor.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ‘Sosyal Hizmet Kampüsü’ bölgede ilk olma özelliği taşıyacak.

Tüm detaylar düşünülerek tasarlanan Sosyal Hizmet Kampüsü’nün mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor.