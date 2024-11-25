Van'da, HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz ve beraberindekiler, bazı belediyelerde görevlerine son verilen işçilerin İpekyolu Belediyesi binası karşısına kurdukları çadırın önünde açıklama yaptı.

Gazze'deki kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm dünyada zulme ve şiddete maruz kalan kadın, çocuk ve tüm canlılara yapılan şiddeti kınamak üzere meydanlarda olduklarını belirten Akdeniz, nereden ve kimden gelirse gelsin, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını bir kez daha haykırdıklarını ifade etti.

'DÜNYA SUSSA DA BİZ SUSMAYACAĞIZ'

Filistin'de, Gazze'de ve birçok bölgede kadınların, çocukların sistematik olarak zulme maruz bırakıldıklarını kaydeden Akdeniz, şöyle devam etti:

"Bu yaşananlar maalesef bütün insanlığın ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların gözleri önünde meydana gelmektedir. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların görevi, savaşları izlemek değil, kalıcı bir barışı tesis etmektir. Bu soykırım karşısında dünya suskun olsa da HAK-İŞ olarak susmayacağız. Gerçeği haykırmaya devam edeceğiz."