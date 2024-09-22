New York'taki Kritik Ziyaret

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın, Erdoğan’ın karşılamasında yer alması dikkat çekici bir ayrıntı oldu. Erkan, Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı olarak tarihe geçse de, geçtiğimiz şubat ayında görevinden istifa etmişti.

Yoğun Diplomasi Süreci

Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kapsamında gerçekleştireceği diplomatik temaslar, 25 Eylül akşamına kadar sürecek. Bu süreç, uluslararası ilişkiler açısından kritik öneme sahip Türkevi’nde düzenlenen karşılamada birçok önemli isim yer aldı. Bu, Erdoğan'ın uluslararası arenada ne denli etkin bir diplomasi yürüttüğünün göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Beklentiler Yüksek

Erdoğan'ın bu ziyaretinin, Türkiye’nin global politikasındaki etkisini artırması bekleniyor. Hafize Gaye Erkan’ın bu önemli anlarda yer alması, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi istikrarı açısından sembolik bir anlam taşıyor.