Yeşil Sol Parti'nin Van'daki 3. Sıra milletvekili adayı Gülcan Kaçmaz Sayyiğit kimdir? Gülcan Kaçmaz Sayyiğit kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Van’da dünyaya geldi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Coğrafya Bölümünden mezun oldu.

Aynı üniversitede tezsiz yüksek lisans yaptı.

2008 yılında Çatak ilçesine öğretmen olarak atandı.

2019'daki seçimlerde HDP'den Van Edremit Belediye Başkan adayı oldu.

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde Yeşil Sol Parti'nin Van'daki 3. Sıra milletvekili adayı Gülcan Kaçmaz Sayyiğit evli ve 1 çocuk annesi.