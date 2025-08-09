Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere ülke genelinde toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Van’da ise toplamda 57 kişi istihdam edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında görev alacak toplamda 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacağını resmi gazetede duyurdu. Bakanlık, 2 bin 750 Destek Personeli (Temizlik), bin 150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere farklı alanlarda istihdam sağlayacağını bildirdi.

Bu duyuruya göre Van’da ise toplamda 57 kişi istihdam edilecek. Buna göre bakanlık Van’da 35 Destek Personeli (Temizlik), 12 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 10 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere farklı alanlarda alım yapacak.

2024 KPSS puanlarına göre gerçekleştirilecek alımlarla Türkiye geneli toplam 4 bin 400, Van’da ise 57 kişi istihdam edilecek.

İlanlarla ilgili detaylı bilgi için;

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/IlanDetay?i=278705a8-a01a-41ce-9760-18897f74b109

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/IlanDetay?i=bf9ff8a7-88f7-4e76-a091-b48534c90c98