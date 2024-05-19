Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Lig 37. hafta maçının VAR hakemi belli oldu. Bu kritik maçta VAR odasında görev yapacak isim, İtalyan hakemi Fabio Maresca olacak.

Maç, 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Ana hakemlik görevini Arda Kardeşler üstlenecekken, VAR odasında İtalyan hakem Fabio Maresca yer alacak. Fabio Maresca, daha önce Fenerbahçe'nin Hollanda'daki Twente karşısında 1-0 galip geldiği maçı yönetmişti.

43 yaşındaki deneyimli hakem, ayrıca son olarak 15 Mayıs'ta Atalanta ile Juventus arasında oynanan İtalya Kupası finalinde orta hakem olarak görev yapmıştı. Juventus'un 1-0 kazandığı bu mücadelede düdük çalan Maresca, İtalya Kupası'nı kazanan tarafın yanında yer almıştı.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi olan Fabio Maresca'nın Hollanda'daki maçı yönetmesi ve son olarak İtalya Kupası finalinde görev alması, tecrübesini ve yetkinliğini ortaya koyuyor. Maçın önemine ve heyecanına uygun bir hakem kadrosuyla karşılaşmanın yönetilmesi bekleniyor.