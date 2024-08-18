Göztepe, Fenerbahçe ile oynadığı son maçta yaşanan gerginlikler sonrası çarpıcı bir açıklama yaptı. İzmir ekibi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sahaya izinsiz girişini kınadı ve yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ali Koç’un Sahaya Girişi Kışkırtıcı ve Hukuka Aykırı!

Göztepe CEO'su Kerem Ertan’ın tüm uyarılarına rağmen Ali Koç’un maçı izlemek için sahaya izinsiz olarak giriş yaptığını vurgulayan Göztepe, bu hareketin “asla kabul edilemez” olduğunu ifade etti. Açıklamada, bu tür eylemlerin hem Fenerbahçe’nin hem de diğer kulüplerin stadyumlarında ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

“Sporda Şiddet ve Düzensizlik” Kanunu Çiğnendi

Göztepe’nin açıklamasında, Ali Koç’un sahaya girişinin 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında açıkça suç teşkil ettiği belirtildi. Kulüp, bu eylemin sorumlularının adalet önüne çıkarılması için tüm hukuki adımları atacaklarını ve konunun sıkı takipçisi olacaklarını duyurdu.

“Sahada Futbol Değil, Kaos Yaşandı”

Açıklamada, saha içinde yaşanan bu tür olayların futbolla hiçbir ilgisi olmadığının altı çizildi. Göztepe, bu görüntülerin spor dünyasında olumsuz bir etki yarattığını ve olayların kamuoyunun takdirine bırakıldığını belirtti.

Göztepe'nin bu sert açıklaması, futbolda yaşanan gerilimlerin artarak devam etmesini önlemeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, Türk futbolunun şiddet ve düzensizlikle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.