Goo Hara Kimdir? Goo Hara Neden Hayatını Kaybetti?

Goo Hara'nın Trajik Ölümü: Dünyaca Ünlü K-Pop Yıldızının Hayatı ve Ölüm Sebebi

Dünyaca ünlü K-Pop sanatçısı Goo Hara'nın hayatını kaybettiği açıklandı. Güney Kore pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Goo Hara'nın ölümü müzik dünyasında büyük bir yas bıraktı. Peki, Goo Hara kimdir ve neden öldü?

Goo Hara'nın Hayatı ve Ölüm Sebebi

Goo Hara, dün akşam evinde ölü bulundu. Geçtiğimiz Mayıs ayında intihar girişiminde bulunan genç şarkıcı ve oyuncu, hayranlarından özür dileyerek Japonya turnesini tamamlamıştı. Ölüm haberini alan hayranları, Goo Hara'nın 1.5 milyon takipçili Instagram hesabında taziye mesajlarını paylaştı. Güney Kore'nin Gangnam kentindeki Cheongdam mahallesinde, kendisinden haber alınamayan şarkıcı, geçen Mayıs ayında da menajeri tarafından bulunmuştu.

2015 yılında solo kariyerine başlayan Goo Hara, intihar teşebbüsünden önce Instagram'da "Elveda" mesajı paylaşmıştı. 28 yaşındaki şarkıcı, yakın zamanda Japonya turnesine çıkarak bir dizi konser vermişti ve hayranlarıyla son olarak dört gün önce buluşmuştu. Goo, geçtiğimiz Ekim ayında hayatını kaybeden yakın arkadaşı pop yıldızı Sulli ile de yakın arkadaştı. Sulli, internet üzerindeki zorbalıklara dayanamayarak yaşamına son vermişti. Goo Hara'nın depresyon tedavisi gördüğü açıklanmıştı ve Sulli'yi kaybettikten sonra hayranlarını endişelendiren bir video paylaşmıştı. Güney Kore, intihar oranı en yüksek olan ülkeler arasında yer alıyor. Goo Hara'nın kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı ancak geçmiş intihar teşebbüsleri, intihar etmiş olabileceğine işaret ediyor.

Goo Hara'nın Hayat Hikayesi

Goo Hara, 13 Ocak 1991 tarihinde Güney Kore'de doğdu. Şarkıcı ve oyuncu olarak tanınan Goo Hara, en çok eski üyesi olduğu K-Pop grubu KARA ile bilinir. 2011 yılında DSP Media, Goo Hara'nın Yong Jun-hyung ile ilişki yaşadığını açıkladı. Ancak, 27 Mart 2013 tarihinde Cube Entertainment ve DSP tarafından Hara ve Jun-hyung'un ayrıldığı duyuruldu.