Van’ın Gevaş ilçesi İkizler Mahallesinde gölet yapımına başlandı. AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, DSİ Bölge Müdürü Cihan Aksoy ile birlikte Gevaş ilçesine giderek gölet çalışmalarını yerinde inceledi.

Burada açıklamalarda bulunan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas; “Sabah saatlerinde Sayın Valimiz ve milletvekillerimizle birlikte 100 Milyar TL’ye tekâmül eden ilimiz genelinde yapılan kamu yatımlarını yerinde inceleyerek bilgiler aldık. Ardından Başkan Yardımcılarımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Gevaş İlçe başkanımız ile birlikte Milletvekili olduğum dönemde programa aldırmış olduğumuz Gevaş İkizler Göleti inşaatını inceledik. Bu yıl inşaatına başlanan İkizler Göleti tamamlanması halinde 43 metre yüksekliğe ulaşacak, 1.500.000 metreküp su depolayarak 469 hektar alanı kapalı sistem ile suyla buluşturacak” dedi.

Arvas; “Gevaş ilçemiz Van Gölü’ne nazır muhteşem güzelliklere ve muhteşem bir yeşilliğe sahip, Selçuklu devletine ev sahipliği yapmış kıymetli bir ilçemizdir. Yemyeşil ağaçları, tarihi ceviz ağaçları ve verimli toprakları ile tarımın ve sebzeciliğin büyük oranda yapıldığı anaç bir mevki konumundadır. Bu verimli topraklarda azalan tarım faaliyetlerini canlandırmak, tarım ve hayvancılığa can suyu sağlayabilmek için İkizler Göletinin yapımı büyük önem arz etmektedir. İnşallah tamamlanması halinde ekonomiye ve istihdama büyük katkı sağlayarak göçün de önüne geçecek, tarım ve hayvancılık da bu bölgede canlanmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

GEVAŞ’A KONUT YAPILIYOR

Arvas, Gevaş ilçesine TOKİ tarafından konutlar yapıldığını da söyleyerek, açıklamalarını şöyle tamamladı; “Tabi hükümetimizin yatırımları bunlarla yetmiyor, yapımı tamamlanıp faaliyete başlayan Gevaş Devlet Hastanesinin yanı sıra, Gevaş ilçemizde bu yıl yapımına başlanan 12 blokluk 190 daire ve 3 iş merkezini barındıran Toki konutları da hızlıca yükseliyor. İnşaat alanında yapmış olduğumuz incelemeler ve aldığımız bilgilere göre yapımı önümüzdeki yıl tamamlanacak olan konutlar, hem konut sıkıntısını gidererek memurlara kolaylık sağlayacak, hem de kira fiyatlarındaki fahiş yükselişlerin önüne geçecektir.

Şehrimizin dört bir yanında iş makinaları çalışıyor ve şehrimiz adeta bir şantiye alanına dönüşmüş durumdadır. İnşallah bu yatırımların tamamlanması ile kamu yatırımlarında şehrimiz hak ettiği yere ulaşarak refah düzeyi yüksek bir kent haline dönüşecektir. Bütün bu yatırımların ilimize gelmesini sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere erdemli ekibine, kıymetli bakanlarımıza ve ekiplerine Sayın Valimize, milletvekillerimize, sürekli sahada halkın hizmetinde olan il ve ilçe teşkilat üyelerimize şahsım ve kentim adına teşekkür ediyorum. İlimize yatırımlar hız kesmeden gelmeye devam edecek ve bizlerde AK Parti Teşkilatları olarak bütün bu yatırımları yerinde inceleyerek bize düşen ne varsa yerine getirmeye gayret göstereceğiz.”