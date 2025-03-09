Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sportif yetenek taramalarını ziyaret ederek, geleceğin yıldız sporcularıyla bir araya geldi. Sporcularla sohbet eden Çelebi, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve desteklenmesi için yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Ayrıca, Çelebi, 24-26 Mart 2025 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan Para Atıcılık Federasyon Kupası'nda Ağrı'yı temsil edecek özel sporcuların antrenmanlarını yerinde izleyerek sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Öte yandan, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Okul Sporları Küçükler Yüzme İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken, yöneticiler genç sporcuların başarılarının devamını diledi.

Eleşkirt ilçesinde gerçekleştirilen Okul Sporları 2. Küme Masa Tenisi müsabakalarında küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde dereceye giren sporcular madalyalarına kavuştu.

Ağrı'da spor heyecanı Okul Sporları Yıldızlar 3x3 Basketbol İl Birinciliği ile de devam etti. Çekişmeli karşılaşmaların ardından dereceye giren takımlar ödüllerini alırken, sporcular grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.