Sınavla Gelir Uzman Yardımcısı alınacağı kaydedilirken, Van merkez için 4, Erciş için ise 1 kişi alınacak. Ülke genelinde ise 820 gelir uzman yardımcısı alımı olacak.

İlanda, KPSS A puanı baz alınacağı ve adayların öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebileceği belirtildi.

İşte detaylar…

SINAV BAŞVURU TARİHİ

Sınava ön başvurular 14-20 Şubat 2025 tarihinde, nihai başvurular ise 6-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihler arasında başvuru yapamayan aday için geç başvuru tarihi ise 19 Mart 2025 olacak.

SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİ

Giriş sınavının yazılı bölümü 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 13.45’te, Ankara’da, ÖSYM Elektronik Sınav Merkezinde (e-Sınav Merkezi) elektronik sınav olarak yapılacak. 13.45’te başlayacak sınav 90 dakika sürecek. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınav ücretini yatırarak sınava başvurusunu tamamlayan her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2- Sınava, T.C. uyruklu olup (Bulgaristan’dan göç dâhil) sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1990 tarihinde veya bu tarihten sonra doğanlar) olanlar başvurabilecektir.

3- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

4- ÖSYM tarafından 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 65 (altmış beş) ve üzeri puan almış olmak,

5- Süresi içinde ve usule uygun şekilde başvuru yapmış olmak

İlanın tüm detaylarına ( https://kamuilan.sbb.gov.tr/ ) sayfasından Gelir İdaresi Başkanlığı başlığı altındaki detaylardan ulaşabilir.