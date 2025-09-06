Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 69 ölü ve 422 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 768 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 49 bin 964 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 190 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 362'ye, yaralananların sayısının da 17 bin 434'e ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 300'e, yaralıların sayısının 162 bin 5'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, Gazze kentinin çeşitli bölgelerinde evlere ve yerinden edilenlerin barındığı çadırlara saldırdı.

Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Derec Mahallesi’nde bir evin İsrail savaş uçaklarınca hedef alınması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneybatısındaki Rimal Mahallesi'nde bulunan İslam Üniversitesi içinde yerinden edilenlerin barındığı bir çadır, İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yine Rimal Mahallesi'nde çadır ve evlere İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) tarafından düzenlenen saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Rimal Mahallesi'ndeki Nur Camisi yakınlarına kurulan çadırlara ve Çalışma Bakanlığı binasına yapılan saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Tel el-Heva Mahallesi'nde de bir apartman dairesinin bombalanması sonucu 3 Filistinli öldü. İsrail savaş uçakları, Selasini Caddesi'nde yer alan bir apartman dairesini bombaladı. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kentin batısındaki Ezher Üniversitesi kavşağında yerinden edilenlerin barındığı bir çadır İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Son bir günde 6 kişi daha açlıktan öldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 3'ü çocuk 6 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtti.

Burş, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 134'ü çocuk olmak üzere 376'ya yükseldiğini kaydetti.

İsrail'in, Gazze'de bir araca düzenlediği saldırıda yerinden edilmiş 5 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, İsrail tarafından Gazze Şehri'nin kuzeybatısındaki Et-Tevam Kavşağı'nda hedef alınan sivil bir aracın içindeki yangını söndürmeyi başardığı ve şehit bir çocuğun cenazesini araçtan çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, araçta halen 4 kişinin cenazesinin bulunduğu İsrail'in yoğun bombardımanı sonucu bölgenin tehlike altında olması nedeniyle sivil savunma ekiplerinin bu kişilerin cenazesini çıkaramadığı ifade edildi.

Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun bölgeye yoğun ateş açarak ambulansların hedef alınan araca ulaşmasını engellediğini söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler El Halil'de biri bebek 20 kişiyi yaraladı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentine düzenledikleri baskında, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 20 kişiyi yaraladı.

Aktivist Usame el-Mahamra AA muhabirine yaptığı açıklamada onlarca İsraillinin Mesafir Yatta'daki Hillet ed-Dab köyüne baskın düzenlediğini belirtti.

Bıçak ve sopalarla Filistinlilere saldıran İsraillilerin, aralarında 3 yaşında bebek ve yaşlıların da yer aldığı 20 kişiyi yaraladığını aktaran Mahamra, yaralıların bir kısmının bıçaklandığını, bazılarında kırık ve ezikler oluştuğunu söyledi.

Mahamra, 9 kişinin hastanede tedavi altına alındığını dile getirdi.

Gazze şehrinde yüksek binalara saldıran İsrail, işgali ve katliamı derinleştiriyor

Gazze'nin batısında yerinden edilen Filistinliler dahil yüzlerce kişinin yaşadığı "Müşteha Kulesi" adlı çok katlı bina, İsrail ordusunun saldırısı sonucu yıkıldı.

İsrail ordusu, Müşteha Kulesi'nin sakinlerine tahliye için bir saatten kısa bir mühlet tanırken, sonrasında hava saldırısıyla binayı yerle bir etti.

Gazze kentine yönelik işgal saldırılarında birçok binayı yerle bir eden İsrail, şehirde son kalan binalardan Müşteha Kulesi'ni de tamamen yıktı.

İsrail, Gazze şehrini işgal ederek bölgede yaşayan bir milyondan fazla Filistinliyi güneye doğru göçe zorladığı planın bir sonraki aşamasına geçti.

"Her şeyimizi geride bırakıp kaçmak zorunda kaldık"

Bina sakinlerinden Ayşe Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yanımıza sadece taşıyabildiğimiz kadar yiyecek ve giyecek alabildik. Her şeyimizi geride bırakıp kaçmak zorunda kaldık. Hayatımızı ve güzel olan her şeyi geride bıraktık." dedi.

Müşteha Kulesi için yıllar önce tüm parasını harcadığını belirten Ubade Seyfeddin, "Şimdi ailemle ne sıcağa ne de soğuğa dayanıklı bir çadırda kalacağız. Yıllarca biriktirdiğim emeğim bir anda yok oldu." diye konuştu.

Bina sakinlerinden Nidal Ebu Ali ise, "Gazze’de güvenli hiçbir yer bırakmadılar. İsrail bizi güneye sürmek istiyor ama biz burada kalabildiğimiz kadar kalacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıdan önce Gazze şehri için "cehennemin kapıları açıldı" diyerek kentin işgali için saldırıları yoğunlaştırdıklarını belirtirken, Hamas'ın silahsızlanmaması ve tüm esirleri serbest bırakmaması halinde şehrin tamamen yok edileceği yönünde Filistinlileri tehdit etmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise binanın Hamas tarafından "askeri amaçlarla kullanıldığı" iddiasında bulunurken, Müşteha Kulesi yönetimi ise binada yalnızca sivillerin yaşadığını vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 300 Filistinli hayatını kaybederken, 162 bin 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusundan esir ailelerine Gazze kentine saldırıların yakınlarının hayatını riske atabileceği uyarısı

Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleriyle bir araya gelen ordu yetkilileri, işgal için yürütülecek saldırılarda esirlerin yaralanma ve ölme riski olduğunu aktardı.

Ordu yetkilileri, söz konusu riskin esirlerin nerede tutulduğu bilgisine sahip olunmamasından kaynaklandığını ileri sürdü.

İsrailli esir yakınlarının oluşturduğu çatı platformdan yapılan açıklamada ise Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in "gereksiz bir savaş" olarak nitelendirdiği bu süreçte hükümetle işbirliği yapmayı seçmesinin büyük şok yarattığı belirtildi.

Açıklamada, "Masada bir anlaşma var. Son esiri geri getirecek olan bu anlaşma, savaşı sona erdirecek olan anlaşmadır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze kentini işgal için başlatılacak ana saldırılar öncesi kentin yüzde 40'ının kontrol altına alındığını duyurdu.

Ordu Sözcüsü Effie Defrin, dün basına verdiği brifingde, "Gazze kentindeki toprakların yüzde 40'ını kontrol ettiklerini" ve ilerleyen günlerde saldırıları şiddetlendirerek daha fazla alanı kontrol edeceklerini söyledi.

İsrail ordusu, 29 Ağustos'ta "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan ettiği Gazze kentinin dış mahalleleri Zeytun ve Sabra'ya yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sivil Savunma: İsrail'in çok katlı binalara saldırıları zorla yerinden etme politikasıdır

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze şehrindeki çok katlı yüksek binaları hedef almasının, sivilleri güvenli barınaklardan mahrum bırakarak "zorla yerinden etme" politikası kapsamına girdiğini belirtti.

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, "Yüksek binaları hedef almak sadece taşları bombalamak değil, sivillerin zorla yerinden edilmesi politikasıdır." ifadesini kullandı.

Hiçbir güvenli alanın olmadığı bir ortamda ailelerin barınaksız bir şekilde açık alana atıldığını kaydeden Basal, bu tehlikenin, insanların sadece can güvenliğini tehdit etmekle kalmadığını, aynı zamanda onları hayatta kalma ve onurlu bir şekilde yaşama hakkından da mahrum bıraktığını dile getirdi.

Basal, uluslararası toplumu, Gazze şehrindeki binlerce yerinden edilmiş aileye yönelik bu organize suçu durdurmak için derhal harekete geçmeye çağırdı.