Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son veriler paylaşıldı.

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte 1'i çocuk 5 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 101'i çocuk olmak üzere 222'ye yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye sabahtan beri düzenlediği saldırılarda 10'u çocuk 23 kişi hayatını kaybetti

Hastane kaynaklarının ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail, Gazze Şeridi'nde yine yerinden edilenlerin çadırlarını, sivillerin evlerini ve yardım alabilmek için bekleyenleri hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin batısında zorla yerinden edilen Filistinli ailenin kaldığı çadırı bombaladı. Saldırıda anne, baba ve bir çocuk olmak üzere 3 kişilik aile katledildi.

Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlenen bombalı saldırıda 8'i çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, gece yarısından sabah saatlerine kadar Gazze kentinin güneydoğusunu özellikle de Zeytun ve Şucaiyye mahallelerindeki bina ve yapıları hava saldırıları, topçu atışları ve yıkım operasyonları ile hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Vadi Gazze bölgesinin güneyinde kalan yardım dağıtım noktası yakınlarındaki Filistinli siviller İsrail ordusu tarafından hedef alındı. Saldırıda 1 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta insani yardım alabilmek için bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Açılan ateşte 2 kişi öldürüldü.

İsrail ordusu Han Yunus'un batısında bir daireyi kamikaze dron ile hedef aldı. Saldırıda 7 kişiden oluşan Filistinli "Ebu Şemela" ailesinin tüm bireyleri hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun dün hastane yakınlarında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda yaralanan gazeteci Muhammed el-Halidi'nin bugün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel yaşam malzemelerinden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.