Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6,1 büyüklüğündeki Balıkesir Sındırgı merkezli depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kurum, hayatını kaybeden vatandaş için baş sağlığı diledi, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bakan Kurum, son durumu ilişkin şu verileri paylaştı:

"Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından dün hasar tespit çalışmalarımıza başladık. Şu ana kadar gelen ihbarlar neticesinde ekiplerimiz 1 yıkık, 13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapıyı tespit etti. Çalışmalarımızı en hızlı şekilde tamamlayıp, şehrimiz ve milletimiz için ne gerekiyorsa yapacağız.

Daha önceki afetlerde olduğu gibi burada da vatandaşımızın yanında olacağız. Depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."