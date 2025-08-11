Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Gazze'ye yardım girişlerinin son durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "Son 14 gün içinde Gazze’ye toplam 1210 yardım tırı giriş yaptı. Oysa aynı sürede asgari düzeyde ihtiyaçların karşılanabilmesi için yaklaşık 8 bin 400 tırın girmesi gerekiyordu” denildi.

İsrail'in, yeterli miktarda yardım tırının girişini engellediği ve sınır kapılarını kapatmayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, yardım tırlarının çoğunun yağmalandığı kaydedildi.

Hükümet ofisi, Birleşmiş Milletler (BM), Arap ve Müslüman ülkeler ile uluslararası topluma ‘sınır kapılarının açılması, özellikle gıda, bebek maması ile hayati öneme sahip ilaçlar olmak üzere yardım akışının sağlanması için ciddi adımlar atılması ve İsrail'in sivillere karşı işledikleri suçlar nedeniyle sorumlu tutulması’ çağrısında bulundu.