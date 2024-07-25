Gazze'de yaşanan katliam devam ediyor.

İsrail askerlerinin bomba yağmuruna tuttuğu Filistin'de her gün binlerce masum hayatını kaybediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan saldırılar dahil, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısını açıkladı.

Son 24 saatte 30 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 30 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 146 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ölü sayısı 39 bin 175'e ulaştı

Savaşın başladığı ilk günden bu yana ölenlerin sayısının 39 bin 175'e, yaralananların sayısının da 90 bin 403'e yükseldiği kaydedildi.

Cenazelere erişilemiyor

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.