Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 421 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 19 kişi yaşamını yitirdi, 72 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 382'ye, yaralı sayısının da 105 bin 142'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, Gazze kent merkezindeki Rimal bölgesini hedef aldı.

İsrail'in Şüheda Caddesi'nde "Kehil" ailesine ait evi bombalaması sonucu en az 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Bombalanan evin enkazında kalan 6 kişiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Görgü tanıklarına göre İsrail ordusu, Cibaliya en-Nezle bölgesinde Halime es-Sadiyye Okulu yakınında bir grup Filistinliyi hedef aldı, bir kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir araç ve bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu da 2 kişi öldü, olayda yaralananlar oldu.

İsrail'in saldırısında 3'ü ABD merkezli yardım kuruluşu çalışanı 5 Filistinli hayatını kaybetti

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki Salahaddin Caddesi üzerinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu araçta bulunan Dünya Merkez Mutfağı çalışanlarından 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, İsrail bombardımanı sonucu çevrede de büyük hasar meydana geldiğini, yoldan geçen iki kişinin de patlama sonucu yaşamını yitirdiğini aktardı.

ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen, 8 Ağustos’ta yaptığı açıklamada Filistinli çalışanı Nadi Sallout'un Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah yakınlarında öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in 1 Nisan'da Deyr Belah bölgesine düzenlediği saldırıda da WCK'nin 7 çalışanı daha hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölenlerin Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) görevlisi Yasmina Guerda, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 200'den fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğünü söylemişti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da, 16 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun dün akşamdan bu yana Kalkilya, Nablus ve El Halil, Tulkerim ve Kudüs kentlerine yeni baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, aralarında eski tutukluların da olduğu 16 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında ayrıca Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 900'ü geçtiği bildirildi.