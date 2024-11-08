Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 398 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "6 katliamda" 78 kişinin hayatını kaybettiği, 214 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 469'a, yaralı sayısının da 102 bin 561'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Hamas: İsrail, Gazze'de bir günde gerçekleştirdiği iki katliamda 42 kişiyi öldürdü

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere Filistin halkına karşı katliamlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze'de sivillere karşı gerçekleştirdiği katliamın sonuncusunun Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin sığındığı bir okulda yaşandığı ifade edildi. Bu katliamda 12 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda da bir katliama imza attığı ifade edildi. Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen bombardımanda çoğu kadın ve çocuk 30'dan fazla sivilin öldüğü belirtildi.

Açıklamada, "İşgalci Nazi ordusunun etnik temizlik düzeyindeki bu katliamları, Gazze Şeridi'nin kuzeyine uyguladığı sıkı ablukayla birlikte gerçekleştiriliyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü tüm bu katliamları ABD'nin himayesinde gerçekleştirdiği vurgulanırken Arap ülkeleri ve uluslararası topluma "Filistin halkına yönelik katliamların önüne geçilmesi" çağrısında bulunuldu.