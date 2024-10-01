Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarından aktardığı habere göre, Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Ataya ve Ebu Şumeys ailelerinin evlerine düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 13 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının, kuzeyde yer alan Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde sığınmacıların kaldığı "Eş-Şucaiyye" okulunu vurduğu kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda 7 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Öte yandan görgü tanıkları İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde sığınmacıların kaldığı bir çadırı bombaladığını, saldırıda 1 kişinin öldüğünü aktardı.

Ayrıca İsrail güçlerinin, Refah kentinin kuzey bölgelerini topçu atışlarıyla hedef aldığı bilgisi verildi.

İsrail ordusunun, Han Yunus kentinin doğusunda El-Fuhari bölgesindeki arazilerde hafriyat yapmayı sürdürdüğü belirtildi.

Yerel kaynaklar, Deyr el-Belah kentinin çeşitli yerlerine yoğun topçu saldırıları düzenlendiğini, Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğusunda bir binanın havaya uçurulduğunu ifade etti.

Can kaybı artıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 361 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 23 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 101 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 638'e, yaralı sayısının da 96 bin 460'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı hatırlatıldı.