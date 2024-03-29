Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 175 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne saldırılarında 71 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 112 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 623'e çıktığını aktaran Kudra, yaralı sayısının da 75 bin 92'ye ulaştığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

Gazze'ye yönelik saldırılarda 13 Filistinli öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Muammer ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Bölge sakinleri ve sivil savunma ekipleri saldırı sonrası yıkılan binada arama kurtarma çalışmasına devam ediyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan Saad bin Ebi Vakkas Camisi'ni bombalaması sonucu bir kadın öldü ve çoğu çocuk ve kadın onlarca kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları ayrıca, Gazze'nin farklı noktalarında bir çok noktayı hedef alması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Gazze'ye aylardır düzenlen saldırılarda ölenlerin 23 bin 810'u kadın ve çocuk

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun "7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 2 bin 888 katliam gerçekleştirdiği" belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 14 bin 350 çocuk, 9 bin 460 kadının öldürüldüğü aktarılan açıklamada, İsrail saldırılarına maruz kalanların yüzde 73'ünün kadın ve çocuk olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, 7 bin kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu kaydedildi.hastanelere ulaşan ölülerin sayısının 32 bin 623, yaralı sayısının ise 75 bin 92 olduğu hatırlatıldı.

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı, insani yardımların girişini engelleyerek insani felakete neden olduğu Gazze'de 28 çocuğun yetersiz beslenme ve sıvı kaybından dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 70 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediğine dikkat çekildi.

Sağlık sektörünü de hedef alan İsrail saldırılarında 364 sağlık çalışanı ve 48 sivil savunma görevlisinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 136 gazetecinin İsrail saldırılarında öldüğü ifade edildi.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 17 bin çocuğun ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun şekilde yaşadığına işaret edildi.

10 bin kanser hastası tedaviden mahrum

Hayati tehlikesi bulunan ve Gazze dışında tedavi edilmesi gereken yaralı sayısının 11 bine ulaştığı, yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu vurgulandı.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kalabalık barınma merkezlerindeki insanlık dışı duruma işaret edilen açıklamada, yerinden edilme sonucu 700 bin bulaşıcı hastalık ve 8 binden fazla "Hepatit A" vakasının tespit edildiği bilgisi verildi.

Gazze'de sağlık bakımı verilemediği için 60 bin hamile kadının, ilaç eksikliği nedeniyle de kronik hastalığı bulunan 350 bin kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

İsrail güçlerinin 274 sağlık çalışanı ve 12 gazeteciyi alıkoyduğu, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişinin yerinden edildiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 70 bin konutun tamamen yıkıldığı, toplamda ise 290 bin konutun zarar görerek oturulamaz durumda olduğu bilgisine yer verildi.

İsrail ordusunun, 168 kamu tesisi ile 100 okul ve üniversiteyi yerle bir ettiği, 305 okul ve üniversitenin ise kısmen zarar gördüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 227'sini tümüyle yıktığı 294 camiye zarar verdiği ve 3 kiliseyi hedef alarak yıkımına neden olduğu bildirildi.

Gazze'de İsrail'in 159 sağlık kuruluşunu hedef aldığı, 53 sağlık merkezi ile 32 hastaneyi hizmet dışı bıraktığı, 126 ambulansı da kullanılamaz hale getirdiği belirtildi.

İsrail'in Filistin'in kültürel mirasını da hedef aldığı, Gazze'de 200 tarihi ve kültürel varlığı yıktığı aktarıldı.

Şucaiye Spor Kulübüne saldırıda 10 Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri insansız hava araçlarıyla Gazze kentinin doğusundaki Şucaiye Spor Kulübünü bombaladı.

Saldırıda en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi, 30'u da yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki sanayi bölgesine düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 20'si de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde de İsrail ordusu Han Yunus kentinin güneybatı bölgelerini topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail askerinin Gazze'de çektiği görüntü Filistinlilere uygulanan insanlık dışı muameleyi ortaya koyuyor

Öte yandan, sosyal medyada, Gazze'deki bir okulda çok sayıda Filistinlinin alıkonulduğunu gösteren görüntü yayımlandı.

Görüntüde okulun bahçesinde çok sayıda Filistinli erkeğin yarı çıplak halde tutulduğu görülüyor. Alıkonulan erkeklerin yere oturtulduğu ve açık hava bekletildiği, kadın ve çocukların ise okulu boşaltmak zorunda kaldığı anlar kameraya yansıyor.

Bu insanlık dışı muameleye isyan eden yaşlı bir adam İsrail askerine "Sadece ben değil buradaki herkes adına bir şey söylemek istiyorum; Ne içecekleri suyu ne de yiyecekleri var. Evleri yok." diyerek karşı karşıya kaldıkları durum karşısında tepkisini gösteriyor.

Okul bahçesinde uzun süre açık havada yarı çıplak bekletilen Filistinlilerin daha sonra bilinmeyen bir yere götürüldüğü aktarılıyor.

Görüntünün hangi tarihte ve Gazze'nin hangi bölgesinde kayda alındığına ilişkin ise bilgi yer almıyor.