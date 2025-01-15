Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes ve esir takası anlaşması son aşamalarına ulaştı." ifadesine yer verildi.

Anlaşma tamamlanana kadar Filistinli grupların liderleriyle görüşmeye devam edilmesi gerektiği dile getirilen açıklamada, Doha'daki müzakerelerde kaydedilen ilerleme hakkında Filistinli grupların liderlerin tutumlarına ilişkin kendileriyle "bir dizi görüşme ve istişare" gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamaya göre, Filistinli liderler, bir sonraki aşama için gerekli ulusal hazırlıkların yapılmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Liderler, bu müzakere turunun "açık ve kapsamlı bir anlaşma" ile sonuçlanacağı yönündeki umutlarını ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı: Gazze'de ateşkes anlaşmasını duyurmaya en yakın noktadayız

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması yönündeki Doha'da müzakerelerin son ayrıntılarının görüşülmesine devam edildiğini söyledi.



Anlaşma taslağının Hamas ve İsrail tarafına teslim edildiğini, taraflar arasındaki sorunlara ilişkin güçlüklerin ortadan kalktığını ifade eden Ensari, müzakerelerde olumlu bir atmosferin bulunduğunu, anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduklarını dile getirdi.



Ensari, şu an son aşamada ve anlaşmayı duyurmaya "en yakın noktada" olduklarını belirterek, "Gazze'de ateşkes, anlaşmaya varıldıktan çok kısa bir süre sonra yürürlüğe girecek." dedi.

İsrailli 200 askerden, esir takası anlaşması yapılmazsa "Gazze'de görev yapmayacağız" mektubu

İsrail ordusundaki bir grup yedek askerin başlattığı "kaçırılan askerler için" isimli girişim kapsamında hazırlanan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye gönderilen mektup, Ekim 2024'ten beri internet sitesinde elektronik imzaya açıldı.

Sitede yer alan bilgiye göre, mektubu 200 askerin yanı sıra binlerce sivil imzaladı.

Söz konusu mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Biz yedek ve düzenli askerler ile subaylar olarak bu şartlarda (göreve) devam edemeyeceğimizi beyan ederiz. Gazze'deki savaş kaçırılan kardeşlerimizi idama mahkum ediyor. 7 Ekim 2023'teki saldırının ardından derhal savaşmaya ve Gazze'de tutulan rehineleri kurtarmaya gönüllü olduk.

Artık Gazze'deki savaşın devam etmesinin yalnızca rehinelerin dönüşünün gecikmesi anlamına gelmiyor aynı zamanda onların hayatlarını da riske atıyor. İsrail ordusunun bombardımanında ölenlerin sayısı askeri operasyonlarda kurtarılanlardan çok daha fazla."

Askerlerin "Eğer İsrail hükümeti yolunu değiştirmez ve esirlerin evlerine geri döndürülmesi için bir anlaşma sağlamaya çalışmazsa göreve devam etmeyeceklerini" dile getirdiği mektupta, İsrail hükümetine "hayattaki rehinelerin kurtarılması için hemen bir anlaşmanın imzalanması" çağrısı yapıldı.

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler, esir takası ve saldırıların durdurulmasıyla ilgili nihai bir anlaşmanın şekillendirilmesi için yoğun şekilde devam ediyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, üst düzey İsrail müzakere heyetini Gazze'de ateşkes ve esir takası görüşmelerinin yürütüldüğü Katar'a gönderme kararı almış, aralarında Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın da bulunduğu heyet Doha'ya gitmişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya varıldığı öne sürülmüştü.

İsmini vermek istemeyen Filistinli kaynaklar da ateşkes ve esir takası anlaşmasının neredeyse hazır olduğunu belirtmişti.