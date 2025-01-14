Geçtiğimiz günlerde AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden yaş haddinden dolayı ayrıldığını açıklayan Muhammed Çalağan'ın yerine bu göreve Burak Gültepe getirildi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, yaptığı açıklamada; "Van İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevi Burak Gültepe kardeşimize emanet. Başarılar dilerim. Görevi devreden Muhammed Çalağan kardeşimize şimdiye kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Van’ımıza hayırlı olsun" dedi.

"HAYIRLI OLSUN" MESAJI

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray da 'hayırlı olsun' mesajı paylaşarak, “Genel merkezimizin tensipleriyle, Van İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini devralan Burak Gültepe kardeşimizi tebrik ediyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyorum. Bu kutlu davaya gönülden hizmet eden ve şimdiye kadar emekleriyle gençlik kollarımıza değer katan Muhammed Çağlayan kardeşimize teşekkür ederim. AK Gençlik, davamızın en güçlü yapı taşlarından biridir. İnşallah, Van’ımız için güzel hizmetler üretmeye hep birlikte devam edeceğiz. Van’ımıza hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi.