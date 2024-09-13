Gazze, 7 Ekim'den bu yana açık hava hapishanesine döndü.

İsrail'in saldırıları nedeniyle 40 binden fazla masum hayatını kaybederken, yaralıların sayısı ise binleri aştı.

Gazze'de saldırılara ara vermeyen İsrail, yardımların gelmesine de engel oluyor.

Bu nedenle Gazze'de hem yiyecek hem de tıbbı anlamda ciddi eksiklikler yaşanıyor.

Gazze'de yetersiz beslenme özellikle çocukları vuruyor...

ŞİMDİYE KADAR AÇLIK YÜZÜNDEN BİRDEN FAZLA ÇOCUK ÖLDÜ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde, yetersiz beslenme ve tedavi yetersizliği sonucu çok sayıda çocuk hayatını kaybetti.

ÖLÜM TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA...

İsrail saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte Gazze'nin kuzeyinden Deyr Belah'a göç eden 6 aylık Filistinli bebek Atıf Tayeh, yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

9 AYLIKKEN HEM YETİM HEM ÖKSÜZ KALDI

İsrail ordusunun Gazze kentinin El Nasr Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda tüm aile bireylerini kaybeden 9 aylık Amal Avadallah isimli bebek, saldırıda ağır yaralı olarak kurtuldu.

Beyt Lahya beldesindeki Kemal Advan Hastanesi’nde tedavi altına alınan bebek Avadallah, saldırıda aldığı yaralarla yaşam mücadelesi veriyor.