ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Hizbullah krizinin ateşkesle çözümü yönünde atılan adımla birlikte artık tüm gözlerin Gazze'ye çevrileceğini ifade etti.

Biden, "Önümüzdeki günlerde ABD; Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail'le birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak." şeklinde konuştu.

ABD'nin Suudi Arabistan'la bir dizi güvenlik ve ekonomi anlaşması üzerinde çalışmaya devam ettiğini de belirten Biden, "Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilmesini" içeren süreç için çalışmaya devam ettiklerini de sözlerine ekledi.