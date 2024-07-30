İsrail'in saldırılarından en fazla etkilenen çocuklar oldu ve olmaya da devam ediyor.

Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren ve saldırı nedeniyle altyapıyı yok eden İsrail, insani krizin derinleşmesine neden oluyor.

Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı, sağlık sistemi çöken Gazze’de çocuk felci salgını olduğunu ilan etti.

SALGINA SALDIRILAR NEDEN OLDU

Bakanlık, salgına, devam eden İsrail saldırılarının neden olduğunu belirtti.

ÇOCUK FELCİ VİRÜSÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle enkaza dönen Gazze’de sağlık ve hijyen koşullarının çok kötü durumda olması nedeniyle çocuk felci virüsünün Gazze Şeridi'ne ve ötesine yayılma riskinin yüksek olduğu bildirilmiş, ancak salgın ilan edilmemişti.