İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sürerken, çatışmaların ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisi de artıyor.

Turizm, İsrail ekonomisinin saldırılardan olumsuz etkilenen sektörleri arasında öne çıkıyor. Kovid-19 salgınıyla zarar gören ülke turizmindeki toparlanma, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle sekteye uğruyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre, Kovid-19 salgını öncesinde 2019'da İsrail ekonomisinin yüzde 2,6'sını oluşturan ve 2021'de ülke ekonomisindeki payı yüzde 1,1'e düşen turizm sektörü, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla yeni bir krize sürükleniyor.

İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırılar sonrası birçok uluslararası hava yolu şirketi ülkeye uçuşlarını askıya alırken, bu şirketlerin bir kısmının uçuşlara henüz yeniden başlamadığı görülüyor. Lufthansa, Swiss, Austrian ve Aegean, Tel Aviv'e uçuşlara yeniden başlayan şirketler arasında yer alıyor. ABD'li hava yolu şirketlerinin ise Avrupalı şirketlere kıyasla İsrail pazarına dönme konusunda nispeten yavaş davrandığı belirtiliyor.

Çatışmaların başlamasıyla ABD'li Odysseys Unlimited gibi bazı tur şirketleri de İsrail gezilerini askıya alırken, İsrail'e seyahat talebinin düştüğü dikkati çekiyor.

Turist sayısı Gazze'deki saldırıların başlamasıyla azaldı

İsrail Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre, İsrail'e giden turist sayısı ocakta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 77 azalarak 58 bin 600'e düştü. İsrail'i geçen yılın ocak ayında 257 bin 400 turist ziyaret etmişti.

Ülkeyi ziyaret eden turist sayısında geçen yıl ekim ayı itibarıyla yaşanan düşüş dikkati çekti. Geçen yıl eylül ayında 304 bin 100 olan İsrail'e giden turist sayısının, saldırıların başladığı 2023 Ekim'de 89 bin 700'e ve kasımda 38 bin 300'e düştüğü görüldü. Ülkeyi ziyaret eden turist sayısının geçen yıl aralıkta ise 52 bin 800 olduğu kayıtlarda yer aldı.

İsrail'e giden turist sayısı 2023 genelinde ise bir önceki yıla kıyasla 12,5 artışla 3 milyon 10 bin 300'e çıkmasına rağmen yaklaşık 4 milyon olan beklentinin altında kaldı.

Ülkeyi 2019'da 4 milyon 551 bin 600 ile rekor sayıda turist ziyaret etmiş, ülkeye giden turist sayısı Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de 813 bin 500'e, 2021'de 396 bin 500'e düşmüştü. İsrail'e giden turist sayısı 2022'de ise toparlanma göstererek 2 milyon 675 bin olmuştu.

Geçen yıl İsrail'in en çok turist aldığı ülkeler ise ABD, Fransa, İngiltere, Rusya, Almanya, İtalya, Romanya, Polonya, Kanada ve İspanya oldu.

İsrailli yetkililerden ABD'li hava yolu şirketlerine uçuşları yeniden başlatma çağrısı

Saldırılar devam ederken, İsrailli yetkililer "İsrail turistler için güvenlidir" mesajını vermeye çalışıyor.

Son olarak İsrail Turizm Bakanlığının üst düzey yetkililerinden Danny Shahar, ABD'li hava yolu şirketlerine uçuşları yeniden başlatma çağrısında bulundu.

İsrail Turizm Bakanı Haim Katz da ABD ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, 2024'ün inanç ve dayanışma turizminin ön plana çıkacağı bir yıl olacağını belirtti.

Amerika pazarının İsrail ekonomisi için önemine işaret eden Katz, turizm açısından ABD'den İsrail'e yönelik talebin zirvede olduğunu ve ivmenin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.