Hollandalı yıldız, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımla tüm merakları sonlandırdı.

Oosterwolde'nin paylaşımında kullandığı "asla" ifadesi, transfer iddialarını yalanladığını net bir şekilde ortaya koydu. Ayrıca, paylaşımında RAMS Park'ta attığı gol sevinciyle de dikkat çekti.

Futbol dünyasının nabzını tutan bu gelişme, taraftarları heyecanlandırdı ve spekülasyonları doruk noktaya taşıdı. Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkındaki belirsizlikler, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.