Tahmini Okuma Süresi: dakika

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ikinci haftası dev bir maça sahne oldu. Okan Buruk yönetimindeki son şampiyon Galatasaray ile Nenad Bjelica'nın ekibi Trabzonspor, hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı mücadelede Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Icardi sahneye çıktı

Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 23. dakikada ve 90+3. dakikada Mauro Icardi attı. Arjantinli yıldız, bu sezon ligdeki ilk gollerini attı.

Galatasaray ilk galibiyetini aldı

Ligin açılış haftasında deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kalan Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup ederek yeni sezondaki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı.

Geçen hafta Antalyaspor'u tek gole geçerek sezona galibiyetle başlayan Trabzonspor ise alınan mağlubiyetin ardından 3 puanda kaldı. Ensonhaber