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WanHaber - ÖZEL / Mehmet Salih Giyci

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücaddele edecek olan Van Spor'un geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki golcü Tayyib Kanarya 3. Lig ekiplerinden Erbaaspor'la anlaştı.

Van Spor'da istediği performansı bulamayan forvet, 5'i ilk 11 olmak üzere çıktığı 16 lig maçında 4 gollük performans sergiledi.

Görev yaptığı maçlarda eleştirilerin odağı olan ve sahadaki hantal görüntüsü ile tepki toplayan Kanarya'nın, sözleşmesi sezon sonu fesh edilmişti.

3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Erbaaspor ile anlaşan 27 yaşındaki golcü, Amedspor'daki iyi performansını bu sezon Erbaspor'da yakalamak istiyor.