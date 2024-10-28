GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Dev mücadelenin her anı, futbol tutkunları için adeta bir şölen niteliğinde olacak. İki ezeli rakip, her zaman olduğu gibi bu maçta da galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Taraftarların stadyumu doldurmasıyla birlikte, gerilimin ve coşkunun doruk noktasına ulaşması bekleniyor.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki bu büyük derbi, futbol tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Maç, beIN Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, ekran başında bu nefes kesen mücadeleyi izlemek için hazır bekliyor. Her iki takımın da fanatik destekçileri, sevdikleri takımları desteklemek için ekran başına geçmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ NEDİR?

Galatasaray'ın sahaya süreceği muhtemel ilk 11, taraftarlar arasında heyecan yaratıyor. Muslera, Abdülkerim, Davinson, Kaan, Yunus, Gabriel Sara, Sallai, Torreira, Barış, Icardi ve Osimhen gibi isimler, takımı temsil edecek. Bu isimlerin performansları, Galatasaray'ın bu zorlu karşılaşmadaki kaderini belirleyecek. Her bir futbolcunun sahada göstereceği çaba, bu büyük derbide alınacak sonucu etkileyen önemli faktörlerden biri olacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL İLK 11'İ HANGİ İSİMLERDEN OLUŞUYOR?

Beşiktaş cephesi de aynı heyecanla sahaya çıkacak. Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Muçi ve Immobile gibi oyuncular, bu dev derbide mücadele edecek. Bu kadronun güçlü yapısı, Beşiktaş'ın galibiyet arayışındaki en önemli silahı olacak. Her bir futbolcunun sahada sergileyeceği performans, Beşiktaş'ın bu derbideki başarısının anahtarı niteliğinde