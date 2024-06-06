Avukat Cem Kaya, katıldığı tv100 canlı yayınında Hakkari'den sonra Van'a kayyum atanacağını söyledi.

Bahar Feyzan, Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır, Murat Kelkitlioğlu ile birlikte canlı yayına katılan Avukat Cem Kaya 'bir ön görüm var' diyerek Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden alınıp yerine kayyum atanacağını söyledi.

Abdullah Zeydan'ın Yargıtay'daki kararının geleceğini belirten Kaya, (Zeydan'a mazbata verilmesine ilişkin) YSK'nın topu taça attığını ve hukukun konuşacağını söyledi.

Kaya, ayrıca Mardin'de de Ahmet Türk'ün yerine kayyum atanacağını iddia etti.