Van Gölü’nün sığ alanlarında konaklayan flamingolar, özellikle Süphan Dağı manzarası eşliğinde görsel bir şölen oluşturuyor. Renkli görüntüleriyle göl kıyısını şenlendiren flamingolar, bölge halkının yanı sıra doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor. Fotoğraf tutkunları, nadir rastlanan bu manzarayı arşivlerine katmak için Akçıra ve Yarım Ada köylerinin sahillerine akın ediyor.

Arkadaşları ile birlikte flamingoları fotoğraflamak için Akçıra ve Yarımada köyü sahillerine giden doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu, "Bugün Adilcevaz’ın Akçıra ve Yarımada köylerinin olduğu Van Gölü’nün kuzeyinde kapalı bir havza olan 2 köyün olduğu yerdeyiz. Flamingoların çok yoğun olduğu bir alana geldik. İnanılmaz bir görsel şölen yaptılar bize. Doğa fotoğrafçı arkadaşlarımızla birlikte doya doya fotoğraflar çektik" dedi.