Mahmud Abbas kimdir?

Filistin Devleti'nin mevcut başkanı olan Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) lideridir. 1935 yılında Filistin'in Safed şehrinde doğmuş ve 1948'de İsrail'in kuruluşu sonrası mülteci durumuna düşmüştür. Suriye ve Moskova'da hukuk eğitimi aldıktan sonra Şam Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurucularından olup, Yaser Arafat'ın yakın arkadaşıdır.

Mahmud Abbas kaç yaşında?

Mahmud Abbas 1935 doğumlu olup, şu anda 89 yaşındadır. Eğitim ve siyasi kariyerinde önemli adımlar atmış, özellikle Oslo Sözleşmeleri'nde aktif bir rol oynamıştır.

Mahmud Abbas'ın siyasi geçmişi nedir? Abbas, 1970'lerden itibaren İsrail ile yakınlaşarak "iki devletli çözüm" önerisini savunmuştur. 1996'da Filistin Kurtuluş Örgütü'nün genel sekreteri olmuş ve Arafat'ın Oslo Sözleşmeleri'ndeki tutumunu eleştirmiştir. İkinci İntifada'nın ardından, intihar saldırılarına karşı sert bir tutum sergilemiş ve ılımlı bir politika izlemeye başlamıştır.

Abbas'ın Filistin ve uluslararası siyasetteki rolü nedir?

Abbas, İsrail ve ABD hükümetleriyle diyaloğu sürdürmüş, Filistin'in uluslararası alanda tanınması için çaba sarf etmiştir. Özellikle iki devletli çözüm önerisi ve barış süreçlerindeki rolüyle tanınmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkisi nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahmud Abbas'ı Türkiye'ye davet etmiş ve Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı dinlemek üzere TBMM'ye gelmiştir. Bu, Türkiye'nin Filistin ile olan ilişkilerini ve desteklerini gösteren bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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