Rixos Otelleri'nin sahibi Vanlı iş insanı Fettah Tamince, geçen hafta sosyal medya üzerinden başlatılan 'Vanspor'a Destek Ver' kampanyası kapsamında kulübe destek vereceğini açıkladı. Bu hafta kulübe ilk desteğini sunan Tamince, kalan 8 hafta için de destek sözü verdi.

Konuyla alakalı WanHaber'e konuşan Bitexen Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak, Tamince'nin Vanspor'un çağrısına kayıtsız kalmadığını, destek ve sözler verdiğini söyledi. Vanlıların kentin takımı olan Vanspor'u yalnız bıraktığını belirten Kıyak, bu zorlu süreçte destek ve söz veren Rixos Otelleri'nin sahibi Vanlı iş insanı Fettah Tamince'ye teşekkür etti. Tamince'nin ilk desteğini kulübe sunduğunu belirten Kıyak, bundan sonraki 8 hafta içinde Tamince'nin Vanspor'a düzenli desteklerde bulunacağını söyledi.