Farklı illerden ve İran'dan gelen 70 sporcu, Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde pedal çevirerek doğal güzellikleri gezdi.

Sporcular, yarın Vangölü Aktivistleri Derneğince düzenlenecek festival için broşür dağıtarak etkinlik için davette bulundu.

Etkinliğe katılan Derneğin Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, kentte ağırladıkları sporcularla kültür turu gerçekleştirdiklerini söyledi.

A A 20240624 34961643 34961630 B I T L I S T E Y A R I N K I F E S T I V A L O N C E S I V A N G O L U C E V R E S I N D E B I S I K L E T T U R U D U Z E N L E N D I

Bitlis’in tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerinin olduğu Van Gölü'nün etrafını bisikletle dolaştıklarını belirten Özel, "Dışarıdan gelen misafirlerimizin buradaki tarihi ve doğal güzellikleri görmelerini istiyoruz. Bugün kültür turundaki amacımız, bölgemizin tanıtımına katkıda bulunmaktır." dedi.

A A 20240624 34961643 34961636 B I T L I S T E Y A R I N K I F E S T I V A L O N C E S I V A N G O L U C E V R E S I N D E B I S I K L E T T U R U D U Z E N L E N D I

A A 20240624 34961643 34961642 B I T L I S T E Y A R I N K I F E S T I V A L O N C E S I V A N G O L U C E V R E S I N D E B I S I K L E T T U R U D U Z E N L E N D I

Kaynak: AA