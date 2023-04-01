Yoğun kar yağışı Van’da hayatı olumsuz etkiledi. Yolcuların daha fazla mağdur olmaması için Van Ferit Melen Havalimanında hummalı kar temizleme çalışması yapıldı. 26 uzman personel ve 16 ileri teknoloji araç ile gerçekleştirilen kar temizleme çalışmasında pist hazır hale getirildi.

Ferit Mele Havalimanı yetkililerdin alınan bilgilere göre “Hava muhalefeti nedeniyle Cuma günü yapılması gereken 13 uçuştan sadece 3 tanesi gerçekleştirilmiş, 10 uçuş kar nedeniyle iptal edilmiş.

Cuma günü kar yağışının başlamasıyla 26 uzman personel ve 16 ileri teknoloji araçla geceden sabaha kadar pist temizleme çalışması yapılarak pis uçuş için hazır hale getirildi.

Cumartesi günü sabah saat 09:00’dan itibaren pist tüm uçuşlara hazire hale getirilmiştir. Meteorolojiden alınan bilgilere göre hava tahmin raporuna göre bugün kar yağısı beklenmediği bilgisine ulaşılmış olup uçuşların rötarsız aksamadan gerçekleştirileceği bilgisi verilmiştir.

Van Ferit Melen Havalimanı Müdürü Abdullah Tunçdemir ve tüm çalışanların kar yağışının başladığı saatlerden bugün sabah saatlerine kadar yapmış oldukları fedakar çalışmaları takdire şayandır” denildi.

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