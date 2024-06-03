Mourinho, aceleci davranmayacaklarını belirterek, "Roma'dan hiçbir oyuncuya ilgim yok. Romelu Lukaku ve Paulo Dybala'yı istemiyorum" dedi. Bu açıklama, Fenerbahçe taraftarları arasında merak uyandırdı. Kulüp Başkanı Ali Koç ise transfer konusunda Mourinho ile görüşeceklerini ifade etti. Sportif direktör Mario Branco da Mourinho'nun talepleri doğrultusunda hareket edeceklerini belirtti.

Mourinho'dan Açıklama: Transfer Konusunda Aceleci Davranmayacağız, İsimler Üzerinden Değil Profiller Üzerinden Konuştuk

Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki transfer çalışmaları hakkında basına yaptığı açıklamada, kimseyle transfer görüşmesi yapmadığını ve aceleci davranmayacaklarını vurguladı. Mourinho, "İsim değil, proje ve istikrar görmek istiyorum. Sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Geçmiş kulüplerimden oyunculara ilgim yok, Roma'dan hiçbir oyuncuya ilgim yok" dedi. Bu yaklaşım, Fenerbahçe'nin transfer stratejisinin uzun vadeli olacağına işaret ediyor.

Başkan Ali Koç: Transfer İçin Mourinho ile Görüşeceğiz, Şampiyonluk Sözü Vermeden İstikrar Sağlayacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer konusundaki görüşlerini dile getirirken, şampiyonluk sözü vermektense istikrarlı bir takım kurmayı hedeflediklerini belirtti. Koç, "Jose Mourinho ile transfer hakkında toplantı yapacağız.

Genç kongre üyelerinin gönlünü çalmak için boş sözler vermeyeceğiz. 'Anlaşacağız, getireceğiz' dersek, bunları yaparız. Cumartesi öncesi bir açıklama yapacağımızı düşünmüyorum. Konuştuğumuz oyuncular var ve Mourinho devreye girdiğinde cazibe daha da artacak" dedi. Bu açıklamalar, Fenerbahçe'nin transferde stratejik bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.