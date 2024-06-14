Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı veya başka bir takıma transfer olup olmayacağı konusu merak konusu.

Edin Dzeko Fenerbahçe'de Kalacak mı?

Taraftarlar endişeli! Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'deki geleceği hakkında yeni gelişmeler var. Geleceği belirsiz olan yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in "Seni seviyoruz Edin Dzeko" paylaşımını retweet eden futbolcu, taraftarlardan büyük destek aldı. Peki, Edin Dzeko Fenerbahçe'de kalacak mı? Dzeko gidiyor mu? İşte merak edilenler...

EDİN DZEKO TAKIMDA KALACAK MI?

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de, takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Edin Dzeko, X hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in "Seni seviyoruz Edin Dzeko" şeklindeki paylaşımını "retweet" eden tecrübeli futbolcu, Fenerbahçeli taraftarlardan büyük bir destek gördü.

35 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan 38 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 25 gol 10 asistlik performans gösterdi. Bu başarılı performansı, taraftarların Dzeko'nun takımda kalmasını istemesinin en büyük sebeplerinden biri.

TARAFTARLAR DZEKO İÇİN KENETLENDİ

Dzeko'nun sosyal medyadaki paylaşımı, taraftarları umutlandırırken, Fenerbahçe yönetiminden resmi bir açıklama bekleniyor. Taraftarlar, sosyal medyada #DzekoKal kampanyası başlatarak, oyuncunun takımda kalması için desteklerini gösteriyorlar.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Henüz Fenerbahçe yönetiminden resmi bir açıklama gelmedi. Ancak, Dzeko'nun sosyal medyadaki hareketi, kalma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Taraftarlar, yönetimden gelecek resmi açıklamayı merakla bekliyor.

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