Fenerbahçe'nin İddialı Hedefleri

Kadıköy'de oynanacak bu kritik maç, sarı-lacivertli ekibin Avrupa'daki iddiasını sürdürmesi açısından büyük önem taşıyor.Fenerbahçe, Ankara'daki terör saldırısının ardından yaşanan kayıpları anmak amacıyla maça siyah bantla çıkma kararı aldı. Bu anlamlı jest, futbolcuların ve taraftarların birlik ve dayanışma içinde olduğunun bir simgesi olarak dikkat çekiyor.

İki Takımın İlk 11'leri

Fenerbahçe, kalede Livakovic ile savunmada Osayi-Samuel, Djiku, Çağlar Söyüncü ve Mert Müldür'ü tercih ederken, orta sahada Amrabat, Fred ve Szymanski yer alıyor; hücumda ise Tadic, Saint-Maximin ve En-Nesyri bulunuyor. Manchester United ise Onana ile defansta Mazraoui, De Ligt, Lindelöf ve Martinez; orta sahada Ugarte, Eriksen ile ileri uçta Rashford, Garnacho ve Zirkzee'yi sahaya sürüyor.