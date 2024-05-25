FA Cup Finali Hangi Kanalda Yayınlanacak? Manchester City - Manchester United Maçı Nereden İzlenir?

Manchester City ve Manchester United FA Cup Finalinde Karşılaşıyor

İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City ile ezeli rakibi Manchester United, FA Cup finalinde karşı karşıya gelecek. Peki, bu heyecan dolu karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? Manchester City - Manchester United maçı nereden izlenir?

FA Cup Finali Hangi Kanalda Yayınlanacak?

FA Cup finali, Wembley Stadı'nda oynanacak ve Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. Bu önemli karşılaşma, Tivibu Spor 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Manchester City - Manchester United maçını izlemek isteyen futbolseverler, Tivibu Spor 1 kanalını takip edebilirler.

FA Cup Tarihçesi ve Rekabet

Manchester United, FA Cup'ı tarih boyunca 12 kez kazandı ve bu başarıyı en son 2015-2016 sezonunda elde etti. Manchester City ise FA Cup'ı 7 kez kazanmış olup, geçen sezon da bu kupayı müzesine götürmeyi başardı. Bu final maçı, iki takımın da prestijini ve kupa koleksiyonunu genişletme fırsatı sunuyor.