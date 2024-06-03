Esma Esad Öldü mü? Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Eşinin Sağlık Durumu Hakkında Merak Edilenler!

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak, bu bilgiler henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Esma Esad'ın lösemi teşhisiyle ilgili haberler daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Peki, Esma Esad gerçekten öldü mü, yaşıyor mu? Esma Esad'ın sağlık durumu ne?

Esma Esad'ın Sağlık Durumu: Lösemi Teşhisi ve Son Gelişmeler

Tasnif News'in aktardığına göre, 48 yaşındaki Esma Esad'ın ölüm haberi ilk olarak Suriyeli muhalif haber sitesi Sham Plus tarafından duyuruldu. Şam'daki Tasnim muhabiri ise bu iddianın herhangi bir resmi kaynak tarafından doğrulanmadığını bildirdi. Suriye Cumhurbaşkanlığı, Esma Esad'ın çeşitli semptom ve klinik belirtiler göstermesinin ardından tıbbi muayene ve testlerden geçirildiğini ve akut miyeloid lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Esma Esad'ın Kanserle Mücadelesi: Meme Kanserini Yenmişti, Şimdi Lösemi ile Mücadele Ediyor

Esma Esad, 2018 yılında erken teşhis edilen meme kanserini 2019 yılında yendiğini duyurmuştu. Ancak, lösemi teşhisi konulduktan sonra özel bir tedavi protokolüne tabi tutulacağı ve bu nedenle kamusal faaliyetlerden uzak kalacağı belirtildi. Sosyal medyada yayılan ölüm haberlerine rağmen, Esma Esad'ın sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı ve son durumu belirsizliğini koruyor.