Van Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki alternatif güzergâhlardaki yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz ay çalışmalarına başlanan Eski Cezaevi Caddesi, baştan aşağı yenilendi. Kent trafiğini rahatlatmak ve alternatif caddeleri daha kullanışlı hale getirmek için yoğun bir mesai harcayan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri kısa sürede çalışmalarını tamamladığı caddede, altyapı, üstyapı, drenaj hattı, kaldırım, sıcak asfalt, yol çizgi ve trafik işaret levha çalışması yapıldı.

İki Nisan Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi’ni birbirine bağlayan ve yoğun olarak kullanılan caddede, ilk olarak kullanım ömrünü tamamlayan asfalt ve kaldırımlar sökülerek, altyapı çalışmaları yapıldı. Daha sonra kaldırım ve yolun üstyapısı da tamamlanarak, sıcak asfalt serimi yapıldı. Son olarak Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yol çizgi çalışması ve trafik işaret levhalarının montajı yapılarak, yol ulaşıma açıldı.

Daha önce büyük bir kısmında kaldırım bulunmayan cadde, yapılan çalışmalarla daha kullanışlı ve modern bir görüntüye kavuşurken, güvenli yaya geçiş noktaları ve kaldırımlarıyla daha modern hale getirildi.

Cadde, yapılacak olan ağaçlandırma çalışmalarıyla daha güzel bir görünüme de kavuşacak.