Van Spor taraftarlarının heyecanla beklediği maça dakikalar kaldı. İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü deplasmanda Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek.

Zor geçmesi beklenen mücadele Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak.

Kritik maça dakikalar kala her iki takımın da ilk 11’leri açıklandı.

Ev sahibi ekip sahaya; Osman Ertuğrul Çetin, Ryan James Jack, Mikail Okyar, Olarenwaju Ayobami Kayode, Mame Mor Faye, Onur Ulaş, Francis Nzaba, Eray Korkmaz, Enes Aliç, Amilton Minervino Da Silva, Ömer Faruk Beyaz ile çıkacak.

İmaj Altyapı Van Spor FK ise zorlu maça Çağlar Şahin Akbaba, Naby Youssouf Oulare, Zan Jevsenak, Sabahattin Destici, Batuhan İşçiler, Erdem Seçgin, Mehmet Özcan, Jefferson Nogueira Junior, Santeri Wainö Emil Hostikka, Emir Bars, Ivan Cedric Bikoue Embolo ilk 11’i ile başlayacak.