TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Esenler Erokspor ile AcnTurk Sigorta Van Spor FK karşı karşıya gelecek.

Lider Esenler Erokspor'un 56 puanla zirvede yer almasına karşın, AcnTurk Sigorta Van Spor FK 53 puanla 2. sırada bulunuyor.

Birçok taraftar AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin deplasmanda ki maçını canlı yayından takip edip edemeyeceğini sorguluyor.

İyi haber, yayıncı kuruluştan geldi. Van’ın uyduda yayın yapan tek kanalı Van TV, Esenler Erokspor - AcnTurk Sigorta Van Spor FK maçının canlı olarak ekranlara taşınacağını açıkladı.

İstanbul Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak olan Esenler Erokspor - AcnTurk Sigorta Van Spor FK maçı 25 Şubat Pazar günü saat 14.00’te başlayacak. Bu saat itibari ile müsabaka Van TV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.