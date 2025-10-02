Trendyol 1. Lig 9. Haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 9. Hafta maçında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

Zorlu müsabaka 4 Ekim Cumartesi günü Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Erzurumspor FK – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü arasındaki maçı İstanbul bölgesinden, üst klasman hakemlerinden Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Seyfettin Ünal ve Ferhat Çalar’ın yardımcı hakemlik yapacağı maçta Doğu Yılmaz da dördüncü hakem olarak görev alacak.